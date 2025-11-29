Studenti in rivolta | manifesto di Crosetto in fiamme durante il corteo pro-Palestina

Il recente corteo svoltosi a Roma, intitolato “contro l’economia di guerra e per la Palestina libera”, è stato teatro di un atto di forte contestazione simbolica che ha rapidamente acceso il dibattito politico nazionale. Durante la manifestazione, alcuni aderenti al movimento studentesco universitario Cambiare Rotta hanno compiuto un gesto plateale e provocatorio: il rogo di una bandiera statunitense e, contestualmente, di un manifesto che ritraeva il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, affiancato dallo slogan “ Non ci arruoliamo “. Le immagini di questa azione sono state prontamente diffuse dal collettivo sui propri canali social, garantendo all’episodio una visibilità immediata e diffusa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Studenti in rivolta: manifesto di Crosetto in fiamme durante il corteo pro-Palestina

