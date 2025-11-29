Studenti Ciceroni d' eccezione per le Giornate Fai

Oltre cinquecento alunni hanno preso parte venerdì 28 novembre alle “Giornate FAI per le Scuole”, l’evento nazionale del Fondo Ambiente italiano legato al progetto educativo “Apprendisti Ciceroni”. Alla manifestazione, promossa e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Sant'Arpino e voluta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

GIORNATE FAI PER LE SCUOLE 24-29 NOVEMBRE 2025 Un'altra giornata di impegno per i nostri bravissimi Apprendisti Ciceroni del LICEO CLASSICO PERTICARI di Senigallia ! Oggi hanno guidato gli studenti della SCUOLA MEDIA FAGNAN - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Fai nelle scuole: con gli studenti-ciceroni alla scoperta di alcune perle nascoste del patrimonio culturale regionale - La manifestazione interamente dedicata alle scuole che da quattordici anni la Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di primavera e autunno ... Segnala anconatoday.it

Giornate Fai: studenti sardi apprendisti ciceroni - Le Giornate Fai per le scuole in Sardegna offrono così una doppia opportunità: valorizzare i luoghi del territorio e formare giovani curiosi e responsabili, pronti a farsi portavoce della storia, dell ... Si legge su unionesarda.it

Apprendisti Ciceroni del FAl, gli studenti faranno da guide anche per il patrimonio del Mim - Tra i quattro grandi progetti annuali, quello degli “Apprendisti Ciceroni” è il più noto e partecipato ed è attivo dal 1996: 550mila gli studenti coinvolti dalla prima edizione. iodonna.it scrive