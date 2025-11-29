Studentessa rincorre e contesta Valditara a Verona | La scuola è gratuita? Lo sa che spendiamo 1170 euro per andarci?

“Ministro lo sa che per andare a scuola uno studente deve spendere 1.170 euro? Non risponde agli studenti?”. Con queste parole una ragazza si è avvicinata e ha provato a “inseguire” il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, oggi in visita al salone Job&Orienta alla Fiera di Verona. Lo rende noto La Rete degli Studenti Medi di Verona, che ha diffuso il video della breve discussione con Valditara, il quale ha risposto che “la scuola è gratuita”. “Oggi – afferma Zoe Zevio, coordinatrice della Rete di Verona – abbiamo scelto di far sentire la voce di chi ogni giorno vive la scuola da dentro, perché non è accettabile che gli studenti e le famiglie debbano affrontare spese di migliaia di euro per veder riconosciuto quello che dovrebbe essere un diritto garantito dalla costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

