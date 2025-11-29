Stroppa prepara la sfida con l’Inter | Cambierò 10 giocatori pensiamo prima all’Avellino

Inter News 24 Stroppa studia la prossima sfida dei nerazzurri! Ecco le parole dell’allenatore del Venezia in vista del prossimo turno di Coppa Italia. Dopo la convincente vittoria contro il Mantova, il Venezia è pronto a concentrarsi sulla Coppa Italia, dove mercoledì i lagunari affronteranno l’ Inter a San Siro. Alla vigilia della sfida, il tecnico Giovanni Stroppa ha parlato della sua strategia per la partita, annunciando un ampio turnover: «Io tengo in considerazione tutti i giocatori. Quando ci sono partite così ravvicinate siamo costretti a cambiare. A Milano contro l’Inter ne cambierò 10, poi pensiamo all’Avellino». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stroppa prepara la sfida con l’Inter: «Cambierò 10 giocatori, pensiamo prima all’Avellino»

