La Stromanthe è una delle piante tropicali più belle per il nostro living: è elegante, colorata, maestosa (può superare il metro di altezza) e se ben curata, può donarci grandi soddisfazioni. Se la pianta è in salute, regalerà infatti un tocco d'arte a salotti e soggiorni, grazie al suo pittoresco fogliame. Le sue foglie, infatti, sembrano dipinte a mano e tendono a "muoversi" nel corso della giornata, proprio come avviene per le altre Marantaceae. Di fatti, le piante di questa famiglia, tendono a spostarsi a seconda delle variazioni di luce, rendendo dinamica la loro posizione. Il movimento, definito nictinastico, è una delicata danza che accomuna certi arbusti.

© Dilei.it - Stromanthe, come si cura e quanti tipi esistono