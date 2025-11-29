Striscia la notizia torna in tv | orario e date di messa in onda
ripresa di Striscia la Notizia con un nuovo orario e format nel 2026. Striscia la Notizia, storico programma di satira e approfondimento andato in onda per la prima volta nel 1988, si prepara a tornare in scena con cambiamenti significativi. Dopo una lunga pausa estiva e numerose indiscrezioni, la conferma ufficiale riguarda un’opportunità di rilancio in una collocazione inedita nel palinsesto Mediaset. La ripresa si prevede per gennaio 2026, con una programmazione caratterizzata da un orario e da un format completamente rivisti rispetto al passato. nuovo orario e collocazione in prima serata. Una delle novità più evidenti riguarda il passaggio in prima serata del programma, un’inedita opportunità per il tg satirico di Canale 5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stefania Petyx lascia Striscia la Notizia dopo vent’anni. Scopri le ragioni dietro questa emozionante decisione. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Finché c’è Striscia c’è speranza! ? Se avete un problema da risolvere scrivete a [email protected] o al link: striscialanotizia.mediaset.it/sos-gabibbo #Striscialanotizia Vai su X
Striscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5: ecco quando - Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio ... Riporta superguidatv.it
Striscia la notizia torna in tv e cambia orario: ecco quando - Dopo tanta attesa è arrivata la conferma di Mediaset. dire.it scrive
Striscia la notizia torna in tv in prima serata, l'annuncio di Mediaset - Dopo una lunga pausa, ritorna su Canale 5 il tg satirico di Antonio Ricci: sarà condotto dall'iconica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Come scrive corrieredellosport.it