Striscia la notizia torna in tv | orario e date di messa in onda

Striscia la Notizia, storico programma di satira e approfondimento andato in onda per la prima volta nel 1988, si prepara a tornare in scena con cambiamenti significativi. Dopo una lunga pausa estiva e numerose indiscrezioni, la conferma ufficiale riguarda un'opportunità di rilancio in una collocazione inedita nel palinsesto Mediaset. La ripresa si prevede per gennaio 2026, con una programmazione caratterizzata da un orario e da un format completamente rivisti rispetto al passato. nuovo orario e collocazione in prima serata. Una delle novità più evidenti riguarda il passaggio in prima serata del programma, un'inedita opportunità per il tg satirico di Canale 5.

