Striscia la notizia torna in tv | orario e date di messa in onda

Jumptheshark.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ripresa di Striscia la Notizia con un nuovo orario e format nel 2026. Striscia la Notizia, storico programma di satira e approfondimento andato in onda per la prima volta nel 1988, si prepara a tornare in scena con cambiamenti significativi. Dopo una lunga pausa estiva e numerose indiscrezioni, la conferma ufficiale riguarda un’opportunità di rilancio in una collocazione inedita nel palinsesto Mediaset. La ripresa si prevede per gennaio 2026, con una programmazione caratterizzata da un orario e da un format completamente rivisti rispetto al passato. nuovo orario e collocazione in prima serata. Una delle novità più evidenti riguarda il passaggio in prima serata del programma, un’inedita opportunità per il tg satirico di Canale 5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

striscia la notizia torna in tv orario e date di messa in onda

© Jumptheshark.it - Striscia la notizia torna in tv: orario e date di messa in onda

Altri contenuti sullo stesso argomento

striscia notizia torna tvStriscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5: ecco quando - Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio ... Riporta superguidatv.it

striscia notizia torna tvStriscia la notizia torna in tv e cambia orario: ecco quando - Dopo tanta attesa è arrivata la conferma di Mediaset. dire.it scrive

Striscia la notizia torna in tv in prima serata, l'annuncio di Mediaset - Dopo una lunga pausa, ritorna su Canale 5 il tg satirico di Antonio Ricci: sarà condotto dall'iconica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia Notizia Torna Tv