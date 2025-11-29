Striscia la Notizia Max Laudadio lascia il programma | svelato il motivo l’annuncio sorprende tutti

Striscia La Notizia sta per tornare in tv: arriva però una notizia che sconvolge tutti. Max Laudadio lascia il programma: svelato il motivo. Tra qualche settimana, torna in televisione Striscia La Notizia: sul noto tg satirico c’erano delle incertezze, ma l’azienda dei Berlusconi ha deciso di cambiare radicalmente il format e di riproporlo in palinsesto. L’amatissimo Max Laudadio – Cityrumors.it – Foto Instagram Come svelato in un comunicato ufficiale, il prodotto di Antonio Ricci tornerà nel mese di gennaio con cinque appuntamenti trasmessi però in prima serata. Gli autori della trasmissione hanno già confermato che i servizi e i materiali destinati al pubblico sono stati rivisitati per affrontare una programmazione diversa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Striscia la Notizia, Max Laudadio lascia il programma: svelato il motivo, l’annuncio sorprende tutti

