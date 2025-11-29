Stray Kids ed altre popstar del k-pop hanno garantito delle donazioni per le vittime dell’incendio di Hong Kong
Le band K-pop Straykids, aespa e daltre pop star sudcoreane hanno annunciato una serie di donazioni per sostenere le vittime dell’incendio di Hong Kong, nel quale hanno perso la vita almeno 128 persone in uno degli incendi più mortali della città. Gli Stray Kids hanno promesso 1 milione di dollari di Hong Kong (pari 129.000 dollari) a World Vision Hong Kong per alloggi temporanei e altri tipi di supporto per i bambini e i residenti colpiti. “Eravamo tutti molto addolorati quando abbiamo appreso la triste notizia da Hong Kong”, ha affermato il gruppo. In un post sul loro account Weibo ufficiale, le Aespa hanno dichiarato che doneranno 500. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
