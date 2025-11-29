Strasburgo-Stade Brestois domenica 30 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sta diventando grande lo Strasburgo di Rosenior che si è regalato una sera di gloria in Conference League ed è pronto oggi a rilanciarsi in ottica Champions battendo in casa lo Stade Brestois. Partita per certi versi storica quella degli alsaziani contro gli eagles, capaci di rimontare e ribaltare lo svantaggio nel primo tempo regalandosi una vittoria che li mette al . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

