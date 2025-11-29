Stranger Things che cosa succede se si chiama il numero che appare negli episodi?

Su Netflix ha da poco debuttato il primo arco di episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la fortunatissima serie che omaggia gli anni Ottanta e che, per il debutto della nuova serie, è stata in grado di mandare in tilt per qualche ora i server di Netflix. Episodi, quelli appena usciti, che i fan della serie creata dai fratelli Duffer hanno preso d'assalto, soprattutto per via della lunga pausa che la serie si è presa nel corso di questi anni, anche a causa dello sciopero del sindacato dei sceneggiatori prima e degli attori poi, che hanno fatto slittare le produzioni. Tuttavia, ora che i primi episodi della quinta stagione hanno debuttato sulla nota piattaforma di streaming on demand, Stranger Things è tornato ad essere uno dei maggiori argomenti di conversazione tra gli appassionati di serie tv e di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

