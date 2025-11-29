Stranger Things che cosa succede se si chiama il numero che appare negli episodi?
Su Netflix ha da poco debuttato il primo arco di episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la fortunatissima serie che omaggia gli anni Ottanta e che, per il debutto della nuova serie, è stata in grado di mandare in tilt per qualche ora i server di Netflix. Episodi, quelli appena usciti, che i fan della serie creata dai fratelli Duffer hanno preso d'assalto, soprattutto per via della lunga pausa che la serie si è presa nel corso di questi anni, anche a causa dello sciopero del sindacato dei sceneggiatori prima e degli attori poi, che hanno fatto slittare le produzioni. Tuttavia, ora che i primi episodi della quinta stagione hanno debuttato sulla nota piattaforma di streaming on demand, Stranger Things è tornato ad essere uno dei maggiori argomenti di conversazione tra gli appassionati di serie tv e di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’episodio 4 della quinta stagione di Stranger Things è appena diventato l’episodio più votato dell’intera serie su IMDb, raggiungendo un impressionante 9.8/10 nelle prime review. Un risultato che sta già facendo impazzire i fan… e che alza ancora di più l’hy - facebook.com Vai su Facebook
Sottosopra Stranger Things sta per finire, vuoi vedere che finalmente dimentichiamo gli Anni 80? Di @maxarcidiacono linkiesta.it/2025/11/strang… via @Linkiesta Vai su X
Stranger Things, che cosa succede se si chiama il numero che appare negli episodi? - Nel primo episodio della quinta stagione di Stranger Things appare un numero telefonico e alcuni fan hanno provato a comporlo: ecco cosa è successo ... Da ilgiornale.it
Stranger Things 5: la svolta shock di Will che nessuno aveva previsto - Nei primi episodi dell’ultima stagione, Will esce finalmente dal ruolo di spettatore della propria storia. Scrive vanityfair.it
Stranger Things 5: che cos'è successo a Max? - Nei primi episodi della stagione conclusiva della serie dei fratelli Duffer, si scopre finalmente il destino del personaggio. Si legge su vanityfair.it