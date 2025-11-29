STRANGER THINGS 5 VOL 1 | Recensione

Dopo 3 anni di attesa, su Netflix è finalmente disponibile il Volume 1 della quinta stagione di Stranger Things e il ritorno a Hawkins è più intenso, maturo e travolgente di quanto ci aspettassimo. Sinossi. Hawkins, autunno 1987. La cittadina porta ancora le cicatrici dell’apertura delle Rifts, e i protagonisti hanno un solo obiettivo: trovare e distruggere Vecna. Ma Vecna è scomparso, i suoi piani rimangono un mistero e Hawkins è sotto quarantena militare. La caccia a Undici si intensifica e con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will Byers, un’oscurità più potente e letale di ogni altra minaccia prima d’ora incombe sulla città. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

