Stranger Things 5 Maya Hawke | Io e Sadie Sink facevamo attività da nonne nel tempo libero sul set

L'interprete di Robin nella serie dei fratelli Duffer ha raccontato in che modo passava le pause della lavorazione insieme alla collega. Maya Hawke ha svelato che insieme a Sadie Sink sul set della quinta stagione di Stranger Things trascorrevano diverso tempo, tra una pausa e l'altra delle riprese, a svolgere attività da nonne. Le due attrici hanno vissuto insieme ad Atlanta nel corso della produzione delle ultime due stagioni dello show e in un'intervista a Glamour, Hawke ha svelato alcuni retroscena. Le attività da nonne di Maya Hawke e Sadie Sink Maya Hawke ha raccontato che spesso preparavano zuppe o stufati, lavoravano a maglia e all'uncinetto, e facevano passeggiate fino alla merceria del posto e si accoccolavano sul divano guardando Modern . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, Maya Hawke: "Io e Sadie Sink facevamo attività da nonne nel tempo libero sul set"

