Stranger Things 5 | Come la serie ha risolto il mistero sulla sessualità di Will Byers SPOILER

Le aspettative per l’ultima stagione di Stranger Things sono alle stelle. Sin dai primi annunci, i fan e gli addetti ai lavori si sono interrogati su come si concluderà l’epica saga creata dai Duffer Brothers. Tra tutti gli archi narrativi, quello di Will Byers (Noah Schnapp) è stato senza dubbio il più discusso, in particolare per quanto riguarda la sua sessualità e i sentimenti non detti per Mike (Finn Wolfhard). Per anni, l’omosessualità di Will è stata un sottotesto silenzioso. Ora, con l’uscita del Volume 1 di Stranger Things 5 (ATTENZIONE: Spoiler sulla quinta stagione ), scopriamo che questa scelta narrativa ha un significato molto più profondo e cruciale per il destino di Hawkins e del Sottosopra. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stranger Things 5: Come la serie ha “risolto” il mistero sulla sessualità di Will Byers [SPOILER]

