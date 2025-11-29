Stranger Things 5 | Cappuccetto Rosso la puntata 8 e un evento epico e intimo
Millie Bobby Brown e David Harbour hanno incontrato la stampa alla vigilia dell'atteso finale, guardando a ritroso di un viaggio umano e professionale. Come dimostra l'ultima stagione. Su Netflix. "Something went wrong". A dieci minuti dall'inizio della fine, Netflix è andata in crash. Le lancette di Downdetector sono schizzate in alto, spinte da oltre 14mila segnalazioni. Stacca e riattacca, connetti e riconnetti. Niente da fare, la piattaforma - nonostante avesse aumentato la banda - è andata in fallout all'alba di Stranger Things - Stagione 5. Del resto, era prevedibile: la febbre era altissima, incandescente, fuori controllo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
