Strage nel Mar dei Caraibi Pentagono smentisce tutto ma le immagini parlano L’ordine di Hegseth | Uccideteli tutti

L’episodio, ricostruito in un’inchiesta dettagliata del Washington Post, pone seri interrogativi sulla legalità e l’etica delle azioni intraprese dall’amministrazione Trump. Secondo le fonti interne citate dal quotidiano, l’operazione, originariamente presentata come un successo nella lotta al narcotraffico, nasconderebbe un ordine di esecuzione che ha portato all’uccisione sommaria di tutti gli occupanti di un’imbarcazione sospettata di trasportare sostanze illecite al largo del Venezuela. L’inchiesta del Washington Post. Il resoconto del Washington Post si basa su testimonianze di fonti interne che hanno avuto accesso diretto ai dettagli dell’operazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage nel Mar dei Caraibi, Pentagono smentisce tutto ma le immagini parlano. L’ordine di Hegseth: “Uccideteli tutti”

