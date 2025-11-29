Stop genocidio il corteo pro Palestina sfila per le vie di Roma – Il video

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 La manifestazione pro Palestina a Roma indetta il giorno dopo lo sciopero nazionale dell'Usb contro la manovra del Gverno. In tanti sono scesi in corteo per le vie di Roma, attraversando Via della Piramide Cestia, Piazza del Colosseo, Via Labicana per poi ritrovarsi a San Giovanni. Diverse le sigle che hanno partecipato alla protesta, tra cui Potere al Popolo, Unione democratica Arabo Palestinese, Arci e Cambiare Rotta. Sono presenti inoltre gli attivisti della Global Sumud Flottilla, Greta Thunberg e Francesca Albanese. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

stop genocidio corteo pro"Stop genocidio", il corteo pro Palestina sfila per le vie di Roma - (Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 La manifestazione pro Palestina a Roma indetta il giorno dopo lo sciopero nazionale dell'Usb contro la manovra del Gverno. Scrive quotidiano.net

stop genocidio corteo pro"Complici del genocidio", le foto di Meloni, Salvini e Tajani al corteo pro Palestina a Roma. "Fuori l'Italia dalla Nato" - I video - La manifestazione è stata organizzata dal Movimento degli studenti palestinesi e dall’Usb, con l’adesione di Pote ... Secondo affaritaliani.it

stop genocidio corteo proCorteo pro Palestina: migliaia in piazza con Greta Thunberg e contro il governo Meloni - Migliaia di persone hanno sfilato verso piazza San Giovanni aderendo all'iniziativa lanciata da USB e gli altri sindacati di base ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stop Genocidio Corteo Pro