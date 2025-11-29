Stefano De Martino di nuovo vicino a Gilda Ambrosio | Lei vorrebbe scrollarsi di dosso il ruolo di amica speciale

Dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, Stefano De Martino si sarebbe avvicinato di nuovo alla sua ex Gilda Ambrosio. L'indiscrezione: "48 ore insieme, lei vorrebbe ufficializzare la relazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

