Stefania Terrosi uccisa con colpo di pistola da Antonio Iacobellis poi il suicidio | chi erano

Stefania Terrosi, 59 anni, impiegata presso un'impresa di pulizie, è stata trovata morta in casa a Città delle Pieve, vittima di un colpo di pistola al petto. Ad ucciderla. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefania Terrosi uccisa con colpo di pistola da Antonio Iacobellis, poi il suicidio: chi erano

