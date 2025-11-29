Stefania Terrosi uccisa con colpo di pistola da Antonio Iacobellis poi il suicidio | chi erano

Stefania Terrosi, 59 anni, impiegata presso un'impresa di pulizie, è stata trovata morta in casa a Città delle Pieve, vittima di un colpo di pistola al petto. Ad ucciderla. 🔗 Leggi su Leggo.it

