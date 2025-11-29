Stefani | Giunta di qualità con persone dal mondo dell' amministrazione locale
Il nuovo presidente del Veneto, Alberto Stefani, e la coalizione di centrodestra stanno lavorando per definire la composizione della prossima giunta regionale. Lo ha confermato lo stesso Stefani sabato mattina, a margine di una visita a Job&Orienta a Verona.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In Veneto si apre il cantiere della nuova giunta. L'ultima decisione spetta ad Alberto Stefani, ma c'è un nodo interno al partito di Meloni, che si starebbe orientando su due profili civici di Valentina Onori #28novembre - facebook.com Vai su Facebook
. @acffiorentina, è ormai giunta al termine l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina viola. Si aspetta solo di capire le modalità di separazione @SkySport Vai su X
Stefani: «Giunta di qualità, con persone dal mondo dell'amministrazione locale» - Il nuovo presidente del Veneto, in attesa della proclamazione ufficiale, è già al lavoro per definire la nuova squadra di governo ... Secondo veneziatoday.it
Veneto, il neo presidente Stefani dopo la vittoria: "Al primo posto bisogni delle persone" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Veneto, il neo presidente Stefani dopo la vittoria: 'Al primo posto bisogni delle persone' ... Come scrive tg24.sky.it
Stefani, prima uscita da presidente dagli anziani poi in tv: «Festeggio lavorando. Assessori? Voglio qualità» - Alberto Stefani l’aveva detto l’11 ottobre scorso quando, nella sede della Lega a Noventa Padovana, aveva presentato il ... ilgazzettino.it scrive