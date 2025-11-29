Stefani | Giunta di qualità con persone dal mondo dell' amministrazione locale

Veneziatoday.it | 29 nov 2025

Il nuovo presidente del Veneto, Alberto Stefani, e la coalizione di centrodestra stanno lavorando per definire la composizione della prossima giunta regionale. Lo ha confermato lo stesso Stefani sabato mattina, a margine di una visita a Job&Orienta a Verona.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

