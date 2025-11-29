Stato di agitazione dei lavoratori di ' Casa Sollievo' il dg Gumirato spiega e rassicura | Non ci saranno decurtazioni degli stipendi

Foggiatoday.it | 29 nov 2025

"È comprensibile la delusione del sindacato per la non immediata ed automatica applicazione degli aumenti economici previsti dal CCNL del Comparto, ma va sottolineato che Casa Sollievo della Sofferenza, pur offrendo un servizio pubblico da fondi del Servizio Sanitario Regionale, non ottiene mai. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

