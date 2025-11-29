Sabato 29 novembre a Copper Mountain (Stati Uniti) si aprirà anche per le donne la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante femminile, che scatterà alle ore 18.00 italiane. Saranno al cancelletto di partenza 56 atlete in rappresentanza di 17 Paesi. Tra di loro vi saranno cinque italiane al via: Sofia Goggia col 16, Asja Zenere col 23, Lara Della Mea col 25, Giorgia Collomb col 27 ed Ilaria Ghisalberti col 29. La seconda run, con l’inversione delle migliori 30, avrà inizio alle ore 21.00 italiane. Per il gigante femminile di Copper Mountain (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist gigante femminile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali delle italiane