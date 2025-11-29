la minaccia di estinzione di vulcan nel franchise di star trek. Nel celebre universo di Star Trek, il pianeta Vulcan è stato coinvolto in due episodi cruciali di potenziale estinzione. La presa di coscienza di questo rischio ha influenzato profondamente lo sviluppo della trama e i destini dei personaggi principali, in particolare quello di Spock. Questo articolo analizza le vicende che hanno portato alla quasi-scomparsa di Vulcan, evidenziando le decisioni prese e le conseguenze sulla specie e sull’universo globale della saga. l’evento della distruzione di vulcan nel film del 2009. una svolta rivoluzionaria nel franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star trek ha minacciato l’estinzione dei vulcan due volte in segreto