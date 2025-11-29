Stankovic | L’Inter è un sogno che inseguo sono interista

Aleksandar Stankovi?, oggi regista del Club Brugge e legato all’Inter da una clausola di recompra valida per i prossimi due anni, ha raccontato il suo percorso e le sue emozioni in una lunga intervista concessa a HLN. Una scelta di cuore, non di calcolo. “Ho scelto il Bruges seguendo l’istinto. Fin dai primi colloqui ho sentito fiducia, un’energia positiva. Qui c’è coraggio, soprattutto nello spazio che viene dato ai giovani anche in Champions League, e questo per me ha pesato tantissimo. L’Inter? Le trattative si sono mosse lentamente, ma ero sicuro che si sarebbe trovato un accordo”. Il tema della clausola di riacquisto nerazzurra sembra però secondario per lui: “Non ho mai pensato alla recompra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it