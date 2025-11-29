Se siete in cerca di una down jacket simile a quella sfoggiata dalla popstar (spoiler, non esiste), ecco i marchi che propongono modelli dall'estetica altrettanto originale. Per superare l'inverno l'inverno con stile e, perché no, un tocco funny. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stanchi dei soliti piumini? Ecco 7 brand che ci sanno ancora sorprendere