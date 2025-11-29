Stanchi dei soliti piumini? Ecco 7 brand che ci sanno ancora sorprendere
Se siete in cerca di una down jacket simile a quella sfoggiata dalla popstar (spoiler, non esiste), ecco i marchi che propongono modelli dall'estetica altrettanto originale. Per superare l'inverno l'inverno con stile e, perché no, un tocco funny. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Stanchi dei soliti arrosti? Allora provate questo POLPETTONE FARCITO. QUI LA RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/paola67/polpettone-farcito/ Un piatto gustoso che racchiude un morbido e delicato ripieno. - facebook.com Vai su Facebook
Stanchi dei soliti piumini? Ecco 7 brand che ci sanno ancora sorprendere - Se siete in cerca di una down jacket simile a quella sfoggiata dalla popstar (spoiler, non esiste), ecco i marchi che propongono modelli dall'estetica altrettanto originale. Secondo vanityfair.it