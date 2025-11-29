Sri Lanka centinaia di vittime per le inondazioni causate dal ciclone Ditwah

Il ciclone Ditwah ha causato centinaia di morti nello Sri Lanka. Nelle immagini strade e le case inondate nel nord dell’isola indonesiana di Sumatra dove almeno 116 persone hanno perso la vita a causa, secondo le autorità incaricate della gestione delle catastrofi. Il numero totale di vittime in tutto il Paese ha superato le 200 persone. Le squadre di emergenza sono al lavoro per salvare le persone ancora bloccate nelle aree allagate (video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sri Lanka, centinaia di vittime per le inondazioni causate dal ciclone Ditwah

