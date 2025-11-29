Sprint Race in Qatar vince Piastri davanti a Russell e Norris notte fonda in Ferrari
Oscar Piastri conquista la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione. Dopo una partenza brillante, Piastri ha mantenuto il comando sin dai primi metri, con George Russell e Lando Norris a completare il podio. La gara ha visto Piastri consolidare un vantaggio di circa 2 secondi su Russell, mentre Norris ha allungato su Max Verstappen, incapace di avvicinarsi alle McLaren. Le Ferrari hanno sofferto fin dal via: Charles Leclerc ha perso subito quattro posizioni, chiudendo 13°, mentre Lewis Hamilton è “risalito”, si fa per dire, dalla pit lane fino al 17° posto. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
