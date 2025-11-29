Sprint Race in Qatar vince Piastri davanti a Russell e Norris notte fonda in Ferrari
La gara ha visto Piastri consolidare un vantaggio di circa 2 secondi su Russell, mentre Norris ha allungato su Max Verstappen, incapace di avvicinarsi alle McLaren. Le Ferrari hanno sofferto fin dal via: Charles Leclerc ha perso subito quattro posizioni, chiudendo 13°, mentre Lewis Hamilton è "risalito", si fa per dire, dalla pit lane fino al 17° posto. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Qatar, Piastri vince la Sprint Race e riduce lo svantaggio da Norris. Male le Ferrari, Hamilton incredulo - Nonostante la vittoria dell'australiano, il pilota britannico della McLaren può diventare campione del mondo se domenica dovesse trionfare al normale GP ... Riporta ilfattoquotidiano.it
F1 | Risultati Sprint Race Qatar: vince Piastri, quarto Max - A vincere è stato Oscar Piastri, che non ha mai mollato la prima posizione, nemmeno per un istante. Secondo thelastcorner.it
Sprint Race F1: Piastri domina in Qatar, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton - La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025: oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. Come scrive corrieredellosport.it