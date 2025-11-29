Sprint Race in Qatar vince Piastri davanti a Russell e Norris notte fonda in Ferrari

La gara ha visto Piastri consolidare un vantaggio di circa 2 secondi su Russell, mentre Norris ha allungato su Max Verstappen, incapace di avvicinarsi alle McLaren. Le Ferrari hanno sofferto fin dal via: Charles Leclerc ha perso subito quattro posizioni, chiudendo 13°, mentre Lewis Hamilton è "risalito", si fa per dire, dalla pit lane fino al 17° posto. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

