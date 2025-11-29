Spray urticante al supermercato 7 in ospedale a Vipiteno
AGI - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi al supermercato Eurospar di Vipiteno, in Alto Adige, dove una lite tra clienti è degenerata causando il trasferimento in ospedale di sette persone. Una persona ha perso la calma e ha estratto uno spray al peperoncino spruzzandolo tra la folla. Le sostanze urticanti hanno provocato bruciori e difficoltà respiratorie a diverse persone presenti costringendo il personale ad interrompere le attività e ad avviare l' evacuazione del supermercato per motivi di sicurezza. La riapertura e le indagini. Il supermercato è stato riaperto dopo circa un'ora. Sul posto ambulanza e automedica, i vigili del fuoco volontari di Vipiteno e i carabinieri che hanno avviato un' indagine raccogliendo informazioni e visionando le immagini della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Agi.it
