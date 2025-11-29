Spotify wrapped 2025 scopri come si riprenderà dopo il caos dell AI 2024 quando sarà disponibile
Ogni anno, con l’arrivo delle festività, si rinnova l’attesa per uno degli eventi digitali più attesi dagli utenti di Spotify: Spotify Wrapped. Questo appuntamento rappresenta non solo una vera e propria tradizione collettiva, ma anche un momento di analisi sulla propria musica preferita e sui trend delle playlist. Nel corso degli ultimi anni, questa funzione ha vissuto al centro di polemiche e malfunzionamenti, influenzando la percezione degli utenti. In questo approfondimento, vengono analizzate le date ufficiali di rilascio, le problematiche di Wrapped 2024 e le novità in fase di sviluppo per l’edizione 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
