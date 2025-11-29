Sport italiano in lutto sbanda con l’auto e si schianta contro un palo | addio campione

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 28 novembre a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, dove Cristian Matteo D’Agostino, 24 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane, alla guida della sua Peugeot 206, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro un palo: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne stava percorrendo una strada del comune palermitano quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura. Nel tentativo di evitare ulteriori conseguenze, l’auto è finita fuori traiettoria andando a schiantarsi contro un palo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

