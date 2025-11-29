Sport in tv oggi sabato 29 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sabato 29 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Race e qualifiche del GP del Qatar per la F1: la lotta per il Mondiale tra Max Verstappen e le McLaren è più viva che mai in questo intenso finale di stagione. Gli Europei di curling giungono alle loro battute conclusive con le due finali per la medaglia d’oro sul ghiaccio di Lohja: Svizzera e Svezia si affronteranno al maschile, incrocio tra Scozia e Norvegia al femminile. Abbuffata di discipline invernali: gigante femminile per lo sci alpino a Copper Mountain, staffetta maschile e femminile di biathlon a Oestersund, il World Tour di short track a Dordrecht, sprint in tecnica classica per lo sci di fondo a Ruka, senza dimenticarsi di bob, combinata nordica, salto con gli sci, snowboard. 🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi sabato 29 novembre orari e programma dove vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 29 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sport in tv oggi (sabato 29 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Race e qualifiche del GP del ... Riporta oasport.it

sport tv oggi sabatoSport in tv oggi (sabato 22 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, sabato 22 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la seconda semifinale di Coppa Davis, il calcio ... Secondo oasport.it

sport tv oggi sabatoLo sport in TV oggi, sabato 22 novembre 2025: dalla Formula 1 alla Premier League - Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di Gurgl e il grande rugby delle Autumn Nations Series. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Sabato