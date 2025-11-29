Sport in tv oggi sabato 29 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 29 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Race e qualifiche del GP del Qatar per la F1: la lotta per il Mondiale tra Max Verstappen e le McLaren è più viva che mai in questo intenso finale di stagione. Gli Europei di curling giungono alle loro battute conclusive con le due finali per la medaglia d’oro sul ghiaccio di Lohja: Svizzera e Svezia si affronteranno al maschile, incrocio tra Scozia e Norvegia al femminile. Abbuffata di discipline invernali: gigante femminile per lo sci alpino a Copper Mountain, staffetta maschile e femminile di biathlon a Oestersund, il World Tour di short track a Dordrecht, sprint in tecnica classica per lo sci di fondo a Ruka, senza dimenticarsi di bob, combinata nordica, salto con gli sci, snowboard. 🔗 Leggi su Oasport.it

