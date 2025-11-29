Sport in tv oggi sabato 29 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 29 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Race e qualifiche del GP del Qatar per la F1: la lotta per il Mondiale tra Max Verstappen e le McLaren è più viva che mai in questo intenso finale di stagione. Gli Europei di curling giungono alle loro battute conclusive con le due finali per la medaglia d’oro sul ghiaccio di Lohja: Svizzera e Svezia si affronteranno al maschile, incrocio tra Scozia e Norvegia al femminile. Abbuffata di discipline invernali: gigante femminile per lo sci alpino a Copper Mountain, staffetta maschile e femminile di biathlon a Oestersund, il World Tour di short track a Dordrecht, sprint in tecnica classica per lo sci di fondo a Ruka, senza dimenticarsi di bob, combinata nordica, salto con gli sci, snowboard. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sì tenuta oggi a Gaeta, presso il teatro Ariston, la presentazione del libro “lo sport e la Costituzione Italiana”, scritto dal Presidente FPI Flavio D’Ambrosi per la casa editrice @labdfgeditore. Presentazione cui ha preso parte anche l’Azzurra @iosonoirmatesta “ - facebook.com Vai su Facebook
Dagli eventi internazionali allo sport dei ragazzi nei piccoli comuni, oggi l'intero movimento è affidato alla società pubblica "Sport e salute". Segui #Report ora in diretta su #Rai3 bit.ly/RAI3diretta Vai su X
Sport in tv oggi (sabato 29 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Race e qualifiche del GP del ... Riporta oasport.it
Sport in tv oggi (sabato 22 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, sabato 22 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la seconda semifinale di Coppa Davis, il calcio ... Secondo oasport.it
Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre 2025: dalla Formula 1 alla Premier League - Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di Gurgl e il grande rugby delle Autumn Nations Series. Riporta libero.it