Sport in tv oggi | il programma di sabato 29 novembre tra Serie A e non solo
Continua la Serie A e non solo: di seguito il programma completo di questo sabato 29 novembre con gli orari e dove vedere ogni evento. Continua anche in questo sabato 29 novembre la 13ª giornata di Serie A e non solo. Per i motori sono previste oggi la Sprint Race e le qualifiche del GP del Qatar. Non mancheranno poi gli appuntamenti di Serie B e Serie C, così come gli eventi di volley, basket, rugby, pallanuoto e pallamano. Sport in tv: il programma per questo sabato 29 novembre. 05.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Tanzania-Giappone (diretta streaming su Fifa+) 05.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschilefemminile a Secret Garden, finali (diretta streaming su Discovery+) 07. 🔗 Leggi su Sportface.it
