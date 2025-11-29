Sport e inclusione | il Ferdinando partecipa alla Special olympics european basketball week

MESAGNE - Si è svolta venerdì 28 novembre, presso il Palazzetto dello Sport di Mesagne, una manifestazione sportiva promossa da Special olympics Italia e organizzata a livello locale dall'Istituto comprensivo di Latiano, evento rientrante nell’European Basketball Week 2025 che ha avuto come focus. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Weekend di sport e inclusione: Ischia Baskin contro RaggioSunboys Baskin Domani, sabato 29 novembre segna una data importante per lo sport inclusivo in Campania: la Tensostruttura del PalaNapolitano di Marigliano ospiterà a...#ARCHIVIO5 #SPORT#A - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di sport e inclusione: Ischia Baskin contro RaggioSunboys Baskin Vai su X

Fognini e De Giorgi: 'Lo sport strumento di inclusione, benessere e crescita' - Questo il concetto affermato da Fabio Fognini e Ferdinando De Giorgi nel corso della presentazione, a Bisceglie, de 'L'anima ... Riporta ansa.it

Sport e inclusione: Special Olympics, Coni e Cip rafforzano l’intesa - Un incontro all’insegna della collaborazione e dell’inclusione tra Special Olympics Italia, Coni- Lo riporta agensir.it

Axa Italia, 'lo sport come leva di inclusione sociale' - Lo sport come strumento di educazione, prevenzione, inclusione e coesione sociale, per contrastare il disagio giovanile e dare forza all'empowerment femminile. Secondo ansa.it