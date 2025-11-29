Spider-Man perde il suo primo volto | l’addio a Danny Seagren e alla stagione ingenua della tv educativa americana
Il mondo della televisione statunitense saluta Danny Seagren, l’attore che per primo diede un volto reale a Spider-Man sul piccolo schermo, trasformando un’icona dei fumetti in un personaggio pop capace di parlare direttamente ai più piccoli. Seagren, morto a 81 anni nella sua casa di Little River, in South Carolina, era un interprete atipico: danzatore di formazione, burattinaio per vocazione, figura centrale di quella stagione pionieristica in cui la tv pubblica americana mescolava pedagogia, creatività e sperimentazione per avvicinare i bambini alla lettura, all’immaginazione e al linguaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
