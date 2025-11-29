Spicchi d’Amore il Natale solidale de L’Antica Pizzeria Da Michele
In occasione delle feste natalizie, L’Antica Pizzeria Da Michele promuove un viaggio di solidarietà, attraverso le sue sedi in regione Campania, tra cui quelle di Caserta e Aversa, che unisce gusto, storia e impegno sociale. “Spicchi d’Amore” rappresenta una serie di momenti di beneficenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
