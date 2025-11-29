Spendere per perdere L' anti-lezione del Liverpool in crisi
Quattrocentoquarantasei milioni di sterline sul mercato sono un motivo sufficiente per sognare campionati e coppe europee. Eppure, per fortuna il successo sportivo non è questione matematica come i bilanci e quindi può capitare che i sogni diventino incubi. E forse in fondo è bello così. Quanto sta capitando nel ricchissimo calcio inglese è qualcosa che terremota l'assioma per cui le società che più spendono, più vincono. Andiamo con ordine, partendo dal 3-0 esterno con cui sabato il Nottingham Forest, fino a quel momento 19esimo in classifica, ha schiantato il Liverpool ad Anfield Road. Un ko talmente netto e senza scusanti che ha ufficialmente aperto la crisi per i campioni in carica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
