Spende 34.315 per rifarsi il seno | chi è Sonja Lahtinen la modella finlandese che non si vergogna a mostrare i suoi big assets

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonja Lahtinen continua a far parlare di sé per le dimensioni del suo seno, sul quale ha investito oltre 34.315 sterline per ottenere quelli che definisce i suoi “biggest assets”: protesi da due litri (2900 cc). La modella finlandese ha spesso scherzato sulle proporzioni del suo décolleté, affermando che sono così imponenti da “poterci appoggiare una tazza di caffè sopra”. Il suo percorso estetico si inserisce in un dibattito più ampio, soprattutto dopo che un’altra donna, nota come colei che ha il seno più grande del Regno Unito, ha recentemente chiesto un intervento di riduzione. Pur avendo espresso il desiderio di aumentare ulteriormente il volume, S onja ha spiegato di aver rinunciato a causa dei potenziali rischi chirurgici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

spende 34315 per rifarsi il seno chi 232 sonja lahtinen la modella finlandese che non si vergogna a mostrare i suoi big assets

© Ilfattoquotidiano.it - Spende 34.315 per rifarsi il seno: chi è Sonja Lahtinen, la modella finlandese che non si vergogna a mostrare i suoi “big assets”

Altre letture consigliate

Rifarsi il seno, più piccolo - Nei giorni scorsi sono state molto riprese le parole della modella e conduttrice televisiva Juliana Moreira, che in un’intervista in tv ha raccontato di aver fatto un intervento chirurgico per ridurre ... Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Spende 34315 Rifarsi Seno