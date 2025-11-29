Speed skating a Milano gli azzurrini partono al meglio nella Coppa del Mondo junior

Allo Speed Skating Stadium di Milano, ovale che ospiterà le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 del pattinaggio di velocità su pista lunga, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo Junior 2025-2026, che funge da vero e proprio test event per le prossime gare dei Giochi. L’Italia chiude la prima giornata di gare con ben tre successi e cinque podi complessivi tra 1000, 3000 e team pursuit delle categorie junior e neo-senior, sia al maschile che al femminile: gli azzurrini fanno la parte del leone nelle gare ad inseguimento e nelle lunghe distanze individuali tra i neo-senior. 🔗 Leggi su Oasport.it

