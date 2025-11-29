Speed skating a Milano gli azzurrini partono al meglio nella Coppa del Mondo junior
Allo Speed Skating Stadium di Milano, ovale che ospiterà le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 del pattinaggio di velocità su pista lunga, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo Junior 2025-2026, che funge da vero e proprio test event per le prossime gare dei Giochi. L’Italia chiude la prima giornata di gare con ben tre successi e cinque podi complessivi tra 1000, 3000 e team pursuit delle categorie junior e neo-senior, sia al maschile che al femminile: gli azzurrini fanno la parte del leone nelle gare ad inseguimento e nelle lunghe distanze individuali tra i neo-senior. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Primo evento sportivo - un test event - nella nuova arena del pattinaggio su ghiaccio nei padiglioni della Fiera di Rho che a febbraio ospiterà le gare olimpiche di speed skating e di hockey maschile e femminile. LE FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Nel fine settimana, il nuovo "Oval" edificato presso la sconfinata area fieristica di Rho ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo juniores di speed-skating. Chiaramente, si tratterà di un’importante prova generale in vista degli imminenti Giochi Olimpici, ch Vai su X
Speed skating, a Milano gli azzurrini partono al meglio nella Coppa del Mondo junior - Allo Speed Skating Stadium di Milano, ovale che ospiterà le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 del pattinaggio di velocità su pista ... Segnala oasport.it
Pista del ghiaccio alla Fiera di Rho, le prime gare test per Milano Cortina - Pronto il Milano Speed Skating Stadium: ospiterà le gare olimpiche di speed skating e di hockey maschile e femminile. rainews.it scrive
A Milano prove generali di Olimpiadi con la World Cup juniores di speed skating. Ma l’impianto verrà usato solo per i Giochi - Sabato 29 e domenica 30 novembre, il Milano Speed Skating Stadium si svela agli spettatori per la prima volta in ... oasport.it scrive