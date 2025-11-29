Allo Speed Skating Stadium di Milano, ovale che ospiterà le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 del pattinaggio di velocità su pista lunga, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo Junior 2025-2026, che funge da vero e proprio test event per le prossime gare dei Giochi. L’Italia chiude la prima giornata di gare con ben tre successi e cinque podi complessivi tra 1000, 3000 e team pursuit delle categorie junior e neo-senior, sia al maschile che al femminile: gli azzurrini fanno la parte del leone nelle gare ad inseguimento e nelle lunghe distanze individuali tra i neo-senior. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, a Milano gli azzurrini partono al meglio nella Coppa del Mondo junior