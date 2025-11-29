Sparò a un cane durante un’operazione antidroga | poliziotto indagato
ANCONA, 29 NOV – È indagato per uccisione di animale il poliziotto che il 14 settembre scorso, in un parco pubblico ad Ancona, sparò a un cane durante un’operazione antidroga. L’animale, di nome Narcos, fuggì al guinzaglio della sua proprietaria, una ragazza di 20 anni, dirigendosi verso i poliziotti in servizio. L’indagine a carico dell’agente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
