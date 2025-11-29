Spalletti | Siamo entrati timidi ma dopo lo 0-1 abbiamo giocato da Juve Yildiz è un campione

Il tecnico bianconero si gode il successo sul Cagliari: "Vittoria meritata. Certo, se non concretizzi gli avversari prendono coraggio. Vlahovic ha avuto uno stiramento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Siamo entrati timidi, ma dopo lo 0-1 abbiamo giocato da Juve. Yildiz è un campione"

