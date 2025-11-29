Spalletti | Siamo entrati timidi ma dopo lo 0-1 abbiamo giocato da Juve Yildiz è un campione

Il tecnico bianconero si gode il successo sul Cagliari: "Vittoria meritata. Certo, se non concretizzi gli avversari prendono coraggio. Vlahovic ha avuto uno stiramento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Siamo entrati timidi, ma dopo lo 0-1 abbiamo giocato da Juve. Yildiz è un campione"

Contenuti che potrebbero interessarti

Siamo pronti per Juve-Cagliari? I ragazzi convocati da Mister Spalletti. Forza, Juventus! #FinoAllaFine - facebook.com Vai su Facebook

#BodoJuve: dopo il 3-2 #Spalletti applaude soprattutto l’atteggiamento: «Siamo saliti di dieci metri e abbiamo giocato a viso aperto: ora voglio questo sempre». Felice anche per lo spirito della #Juve, che ha mostrato una faccia più convinta e coraggiosa. Vai su X

Spalletti a Dazn: "Siamo entrati in campo timidi, ci si aspettano cose migliori da noi. Yildiz? Livello super-top, extra-top" - Le sue parole: Partiamo dal suo arrivo allo stadio, l'abbiamo visto emozionato. Come scrive tuttojuve.com

Spalletti a Dazn: "Siamo entrati in campo timidi, ci si aspettano cose migliori da noi. Yildiz? Livello super-top, extra-top. Vlahovic si è stirato" - Le sue parole: Partiamo dal suo arrivo allo stadio, l'abbiamo visto emozionato. Scrive tuttojuve.com

Juventus-Cagliari, Spalletti: «Entrati in campo timidi, mi prendo la reazione» - Il Cagliari è stato bene in campo e ha fatto la sua partita, però noi abbiamo avuto quattordici occasioni. unionesarda.it scrive