Spalletti senza mezzi termini su David e Openda | Altrimenti ti prendono a schiaffi

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Vlahovic apre un vuoto nell'attacco della Juve, il tecnico parla dei calciatori che possono colmarlo e prova a stimolarli: "Entrambi sono sensibili. bravi ragazzi, io li abbraccio volentieri. Ma serve autostima e faccettina di ca**o". 🔗 Leggi su Fanpage.it

