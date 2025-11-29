Spalletti pazzo di Yildiz | Quando tira suonano le campane din don Da fuori sentivo alcune cose su di lui da dentro…

Spalletti pazzo di Yildiz: «Quando tira suonano le campane, din don. Da fuori sentivo alcune cose su di lui, da dentro.». Le parole del tecnico della Juve. Luciano Spalletti parla così in conferenza stampa di Kenan Yildiz dopo la doppietta realizzata al Cagliari. YILDIZ – «Prima lo guardavo da fuori e sentivo dire da fuori quello che si diceva, ora da dentro le vedo e le sento tutte. Una volta fa la giocata dentro da seconda punta, poi piglia e va sulla bandierina, poi va dove gli pare. È più bravo di quello che gli dico. Decide lui quando stare dentro e fuori. Quelli che lo commentano sono al 50%: il 50% dice che deve giocare sottopunta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti pazzo di Yildiz: «Quando tira suonano le campane, din don. Da fuori sentivo alcune cose su di lui, da dentro…»

