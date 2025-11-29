Spalletti accende Napoli-Juve | Non so che comportamento avranno i napoletani

La prossima settimana, precisamente domenica 7 dicembre alle ore 20.45, il Napoli di Antonio Conte sfiderà la Juventus. I tifosi azzurri, oltre ad affrontare la storica rivale, ritroveranno per la prima volta da avversario Luciano Spalletti: l’ex allenatore partenopeo ha acceso il big match con le sue dichiarazioni. Napoli, Spalletti pronto al ritorno: ecco le sue parole. Al termine della gara vinta per 2-1 contro il Cagliari, Luciano Spalletti è intervenuto nella consueta intervista post partita su Dazn. Il tecnico di Certaldo, fautore del terzo Scudetto azzurro, domenica prossima tornerà al Maradona, ma questa volta non con la tuta dei padroni di casa, bensì in veste di allenatore della Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spalletti accende Napoli-Juve: “Non so che comportamento avranno i napoletani”

