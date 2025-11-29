SPACE BOY – SUPERNOVA Vol2 di Avery Nova | Recensione

Space Boy – Supernova é il secondo volume della storia tra Lexi ed Ethan, scritto da Avery Nova e pubblicato in Italia da Harper Collins. Trama. NEL CUORE DI UNA SUPERNOVA LE BUGIE SI CONSUMANO. RIMANE SOLO LA VERITÀ. E BRUCIA TRA LE FIAMME. Lexi e Ethan hanno condiviso tutto: la casa ereditata dalle nonne, sentimenti intensi, incomprensioni profonde, paure e speranze. Il dolore, però, non sparisce, e quando diventa insopportabile, Lexi decide di fuggire. Ritorna nella casa dei suoi genitori, dove il tempo sembra essersi fermato. Ritorna nel garage dove giace, come un fantasma del passato, l’auto bruciata su cui è morto suo fratello Travis, nella gara clandestina che ha cambiato le loro vite per sempre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - SPACE BOY – SUPERNOVA Vol.2 di Avery Nova: Recensione