Milano – L’influencer e cantante Martafat solitamente posta foto e video da casa sua o da altri pacifici luoghi, accompagnati da pezzi di musica leggera da lei interpretati. Ha un discreto seguito di follower su Instagram e TikTok, diverse migliaia di fan. È arrivato invece a milioni di visualizzazioni in poche ore il reel che ha girato ieri sera dalla sua finestra di casa a Milano e poi postato su TikTok. Spaccatore di auto arrestato dalla polizia: il video diventa virale L’episodio. Un classico caso di video virale. Martafat ha visto e prontamente ripreso un uomo che si aggirava in strada, una via di zona Corso Buenos Aires, con una sorta di mazza con cui danneggiare le auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spacca con una mazza tutte le auto parcheggiate: il video di Martafat diventa virale