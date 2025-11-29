Sosa | Milan-Lazio? Occhio i biancocelesti devono cercare di fare la partita

Pianetamilan.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di Milan-Lazio, match in programma stasera alle ore 20:45, Ruben Sosa, ex biancocelesti, ha speso alcune parole sul match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sosa milan lazio occhio i biancocelesti devono cercare di fare la partita

© Pianetamilan.it - Sosa: “Milan-Lazio? Occhio. i biancocelesti devono cercare di fare la partita”

Scopri altri approfondimenti

Sosa: "Milan-Lazio? I biancocelesti devono viverla come una finale, può rappresentare la partita della svolta" - com, l’ex attaccante della Lazio, Ruben Sosa, ha parlato così dell'impegno di stasera dei biancocelesti contro il Milan a San ... Da milannews.it

sosa milan lazio occhioSosa: “I giocatori biancocelesti devono capire cos’è la Lazio. Scudetto? Alla Roma non esiste. Preferisco…” - com nella quale ha toccato vari temi tra cui la partita col Milan di questa sera a San Siro e la corsa ... msn.com scrive

sosa milan lazio occhioL'ex Lazio Sosa: "Scudetto alla Roma? Non esiste! Preferisco lo vincano Inter o Napoli" - L’ex attaccante della Lazio, Ruben Sosa, oggi ambasciatore del Nacional di Montevideo, ha parlato a Tuttomercatoweb: "Milan- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sosa Milan Lazio Occhio