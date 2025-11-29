Sorrento Giornate Professionali di Cinema tutti i protagonisti del cinema alla 48esima edizione

2anews.it | 29 nov 2025

Tra proiezioni e grandi ospiti, al via la 48esima edizione, a Sorrento, delle Giornate Professionali di Cinema.  Gli attori Antonio Albanese, Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Virginia Raffaele, i registi Paolo Genovese, Stefano Mordini, Gabriele Muccino, Gennaro Nunziante, Ferzan Ozpetek: sono tra i tanti i protagonisti da lunedì 1 dicembre attesi a Sorrento per la 48^ . 🔗 Leggi su 2anews.it

