Sorrento Giornate Professionali di Cinema tutti i protagonisti del cinema alla 48esima edizione
Tra proiezioni e grandi ospiti, al via la 48esima edizione, a Sorrento, delle Giornate Professionali di Cinema. Gli attori Antonio Albanese, Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Virginia Raffaele, i registi Paolo Genovese, Stefano Mordini, Gabriele Muccino, Gennaro Nunziante, Ferzan Ozpetek: sono tra i tanti i protagonisti da lunedì 1 dicembre attesi a Sorrento per la 48^.
