Sorprende la moglie con il cognato e scatta la rissa I carabinieri costretti a dividere i due uomini
Lecco, 29 novembre 2025 – Il marito, la moglie e il cognato. Una scena che, se si trattasse dell'inizio di una commedia, sarebbe anche divertente. Ma che il finale, con l'intervento di soccorritori e carabinieri ha reso un fatto di cronaca. Segue la moglie al supermercato e la trova con un altro: marito geloso minaccia di uccidersi È successo in una anonima villetta nel cuore della Brianza. Un quarantenne, che si era lasciato da poco con la moglie, si è presentato a casa di lei, non si sa se per una sorpresa e tentare un riavvicinamento o se per trovare conferma ai suoi dubbi. Non è stata però una bella sorpresa, per nessuno, perché lei era con il cognato.
