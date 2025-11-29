Sorprende la moglie con il cognato e scatta la rissa I carabinieri costretti a dividere i due uomini

Ilgiorno.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco, 29 novembre 2025 – Il marito, la moglie e il cognato. Una scena che, se si trattasse dell’inizio di una commedia, sarebbe anche divertente. Ma che il finale, con l’intervento di  soccorritori e carabinieri ha reso un fatto di cronaca.  Segue la moglie al supermercato e la trova con un altro: marito geloso minaccia di uccidersi È successo in  una anonima villetta nel cuore della Brianza. Un  quarantenne, che si era lasciato da poco con la moglie, si è presentato a casa di lei, non si sa se per una sorpresa e tentare un riavvicinamento o se per trovare conferma ai suoi dubbi. Non è stata però una bella sorpresa, per nessuno, perché lei era con il cognato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sorprende la moglie con il cognato e scatta la rissa i carabinieri costretti a dividere i due uomini

© Ilgiorno.it - Sorprende la moglie con il cognato e scatta la rissa. I carabinieri costretti a dividere i due uomini

News recenti che potrebbero piacerti

sorprende moglie cognato scattaSorprende la moglie con il cognato e scatta la rissa. I carabinieri costretti a dividere i due uomini - Un quarantenne, che si era lasciato da poco con la moglie, si è presentato a casa di lei, non si sa se per una sorpresa e tentare un ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sorprende Moglie Cognato Scatta