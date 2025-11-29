Sono tuo fan ma evita i saltelli | Achille Lauro critica PierC e si scontra con Francesco Gabbani Il concorrente scoppia a piangere Giorgia | Siete contenti ora?
Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Ed è così che dopo settimane di concordia e apparente felicità, i giudici di X Factor 2025 si “infuocano” letteralmente a vantaggio dello show televisivo. In particolar modo Achille Lauro e Francesco Gabbani più volti si sono ritrovati ai ferri corti per proteggere i rispettivi concorrenti semifinalisti. Sebbene Jake La Furia abbia rimbrottato entrambi con un “basta con questo eccesso di testoterone”, gli animi si sono accesi dopo la performance di PierC, uno dei papabili alla vittoria finale, sulle note di “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Ad Achille Lauro non è piaciuto il momento in cui il concorrente, del team di Gabbani, ha lasciato il pianoforte per lanciarsi in una improvvisata coreografi sul palco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
