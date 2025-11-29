Sono loro mamma e figlia Incidente violentissimo e tragedia | morte sul colpo

Lungo la Palermo-Sciacca, una delle arterie più percorse e allo stesso tempo più delicate della viabilità siciliana, si è consumata ancora una volta una tragedia che riaccende i riflettori sulla pericolosità del tracciato. Negli ultimi mesi i numerosi incidenti, spesso mortali, hanno messo in evidenza quanto questa strada resti un punto critico, soprattutto nei tratti caratterizzati da curve insidiose e carreggiate non sempre adeguate a sostenere il traffico quotidiano. Una situazione che desta crescente preoccupazione tra cittadini e amministrazioni locali, impotenti davanti a un bilancio di vite spezzate che continua ad aumentare.

Chi sono le vittime dell'incidente stradale sulla Palermo-Sciacca: Angelica e Valeria erano madre e figlia - "Ci lasciano due donne straordinarie" è il commento unanime dei concittadini delle due vittime dell'incidente stradale di oggi sulla Palermo-

Mamma e figlia morte nello scontro frontale tra due auto: due ragazzi in codice rosso - Le vittime erano entrambe residenti a Monreale: Angelica Ganci di 78 anni e Saveria Valeria Di Giorgio di 52 anni ...

"Mamma e figlia morte insieme, così". Tragedia in Italia: il dramma di Angelica e Saveria - Due donne sono morte in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale Palermo-